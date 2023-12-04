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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، إن مستوى النادي الأهلي حاليا غريب بالنسبة لجماهيره، لأنه كل الامكانيات متوفرة للاعبين ولمارسيل كولر مدرب الفريق، وأن لا يوجد أي أزمة داخل النادي حاليا.

وقال حلمي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مستغرب من مستوى الفريق حاليا، وأن اللاعبين كل مباراة مستواهم غير واضح وثابت في الفترة الحالية.

مدرب الزمالك السابق: مستقبل فتوح في خطر في هذة الحالة

وتابع: الأهلي مستواه مختلف في كل البطولات هذا الموسم عن الموسم الماضي بعد تحقيق كل البطولات.

وعن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك: لو مشي من الزمالك سيكون مستقبله في خطر، وانا لو مدرب في اي نادي هخاف اتعاقد معاه بسبب اللي بيعمله بره الملعب.

