نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل البوندسليجا.. بديل مبابي يشعل صراع ريال مدريد والجانرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، وصول الصفقة المنتظرة في المواسم الأخيرة، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويعتبر كيليان له الحق في التوقيع لأي فريق خلال انتقالات يناير القادمة، في حالة عدم تجديد عقده من جديد مع العملاق الباريسي، خاصة بعد فشل مفاوضات رحيله إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

- ريال مدريد ينضم إلى صراع ضم بديل مبابي

وفجر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، مفاجأة جديدة لجماهير الريال، عقب إعلانه دخول إدارة الريال في مفاوضات لضم بديل مبابي هذا الموسم.

وأكد رومانو:" أن إدارة الريال تتابع في الفترة الأخيرة، بنجامين سيسكو، نجم خط هجوم نادي لايبزج الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

وأشار:" أن إدارة الميرنجي سوف تواجه صراع كبير مع نادي أرسنال الإنجليزي، لضم هذا اللاعب الذي ينتبهون إليه جيدا هذا الموسم".

وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة الميرنجي، بسبب عدم ثقتهم في خطط فريق باريس سان جيرمان، والذي قد يؤثر على كيليان في تجديد عقده، حتى لا يرحل مجانا هذا الموسم عن الفريق.

