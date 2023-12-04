نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخيرة لقناص الأهلي قبل ميركاتو يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة بعد الظهور المتواضع للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعطي اللاعب فرصة أخيرة شهر ديسمبر الحالي.



فرصة أخيرة لموديست قبل ميركاتو يناير

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، ان الفترة المقبلة وحتى شهر مارس المقبل لن يشهد تشكيل الأهلي تغييرات عديدة بسياسة التدوير التي يتبعها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأشار شبانة، إلى أن المدير الفني السويسري اتخذ هذا القرار بالأمر من مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، بعد ماشهده المارد الأحمر من عدم انسجام في العديد من المباريات الفترة الأخيرة.



ومن الأهلي قد تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة الإفريقية.

