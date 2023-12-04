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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، إن منتخب مصر حاليا يسير بخطى ثابتة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مشيرا إلى أن المدرب خلق الانضباط داخل الملعب وخارجه والفريق يقدم مستوى فني جيد جدا في كل المباريات تقريبا.

حلمي طولان: مستوى المنتخب مع فيتوريا مُبشر قبل أمم إفريقيا

وقال حلمي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أعتقد أن منتخب مصر قادر على تحقيق نجاح كبير في أمم إفريقيا المقبلة، لان المنتخب حاليا يملك لاعبين على أفضل مستوى في كل المراكز.

وأضاف: فيتوريا نجح مع المنتخب بسبب قوة شخصيته خارج الملعب قبل الجانب الفني داخل الملعب.

