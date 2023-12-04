نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم.. عملاق تركيا يحسم مصير صفقة "منبوذ النصر السعودي" رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى بعض نجوم فريق النصر السعودي مؤخرا، العديد من العروض الخارجية، للرحيل عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وخسر نادي النصر في مباراته الأخيرة، ديربي الرياض الناري أمام نظيره ومنافسه التقليدي نادي الهلال، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

- حقيقة رحيل فوفانا لتركيا

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية، أن قامت إدارة نادي جالاتا سراي التركي، بحسم الأمر، وتأكيد عدم وجود أي مفاوضات من فريب أو بعيد، لضم سيكو فوفانا نجم النصر هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن كوشكون جولبهار،‬ المسؤول الإعلامي لفريق جالاتا سراي، نفى اتجاه الفريق لمفاوضة أي لاعب مازال عقده مستمرا مع فريقه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبدو أن فرص فوفانا داخل قلعة العالمي قد نفذت كاملة، واقترب اللاعب بشدة من الرحيل عن صفوف العملاق السعودي في يناير المقبل، رغم قدومه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن اللاعب لم يظهر بالمستوى الفني المنتظر.

