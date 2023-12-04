نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض 3 تدريبات قبل المواجهة الأولى بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدرب الفريق ثلاث مرات في السعودية قبل خوض المباراة الأولي له في كأس العالم للأندية.

ويأتي خوض الفريق، ثلاث تدريبات في السعودية قبل ضربة البداية، بقرار من المدير الذي يسعى للوصول إلى معدل بدني مميز للاعبين قبل البطولة المقرر إقامتها في السعودية.

ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره يوم 15 ديسمبر الجاري في افتتاح مبارياته.

ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر، مباراته الأولى يوم 15 ديسمبر المقبل، ضد الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا واتحاد جدة السعودي منظم البطولة.

وكلف مجلس إدارة النادي، خالد مرتجي أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق في السعودية، على أن تغادر على متن طائرة خاصة يوم 11 ديسمبر الجاري.

