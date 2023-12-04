طارق مصطفى يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

وجاءت القائمة المختارة علي النحو التالي:



حراسة المرمي:محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، امير مدحت، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني، عاصم صلاح

خط الوسط: محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل.

موعد مباراه الإسماعيلي والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الإسماعيلية.