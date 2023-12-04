نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد نساجي مازندران اليوم الإثنين 4-11-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال ونساجي مازندران بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الهلال ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

افتتح ميشيل ديلجادو أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من محمد البريك من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ديلجادو بتسديدة مباشرة، ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 54، بعد تمريرة من عبد الله حمدان إلى زميله الدوسري الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص محمود رحمتي الفارق لصالح فريقه نساجي مازندران في الدقيقة 78، بعد عرضية من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها كاليدو كوليبالي برأسية ليتابعها رحمتي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.