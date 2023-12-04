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أحمد جودة - القاهرة - "الهلال × نساجي مازندران".. الزعيم يدك حصون نساجي بهدفين في دوري أبطال آسيا

"الهلال × نساجي مازندران".. الزعيم يدك حصون نساجي بهدفين في دوري أبطال آسيا، تمكن الفري الأول لكرة القدم الهلال السعودي من تحقيق الفوز ضد فريق نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا، بهدفين مقابل هدف.

وترتفع محركات البحث جوجل من عاشقي فريق الهلال السعودي الذي يضم عدد كبير من المحترفين أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للبحث عن نتيجة مباراة الفريق ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا التي تقام اليوم.

"الهلال × نساجي مازندران".. الزعيم يدك حصون نساجي بهدفين في دوري أبطال آسيا

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"الهلال × نساجي مازندران".. الزعيم يدك حصون نساجي بهدفين في دوري أبطال آسيا

وفي ذلك السياق يحرص موقع دوت الخليج على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نساجي مازندران الإيراني ضيفًا على نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري 2023، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يحتضن ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد المباراة بين الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، وكانت انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الهلال ونساجي بدوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من محمد البريك على يسار منطقة الجزاء، وصلت إلى الـ 6 ياردة، قابلها ديلجادو بتسديدة داخل الشباك.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة من عبدالله حمدان إلى الدوسري استقبلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ونجح محمود رحمتي في تقليص الفارق في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية من الناحية اليمني أبعدها كوليبالي برأسيه وصلت إلى رحيمي سددها صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

"الهلال × نساجي مازندران".. الزعيم يدك حصون نساجي بهدفين في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يعتبر هذا اللقاء بين الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا مساء اليوم، لقاء تحصيل حاصل بعدما حقق الفريق السعودي التأهل لدور الـ 16 من البطولة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة منفرد.

على الجانب الآخر خروج فريق نساجي مازندران الإيراني من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث، لكنه يرغب في الثأر من الزعيم الذي ضرب عرينه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وكان ينتشي الهلال السعودي بفترة مزهرة، عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر السعودي بثلاثية نظيفة، في البروفه الأخيرة لختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منافسه النصر.

تشكيل الهلال السعودي الموقع ضد نساجي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، نيفيز، سالم الدوسري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري، محمد القحطاني.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال السعودي إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما يبقى نساجي الذي خرج من دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

كانت تنتقل أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى رؤوف خليف ومشاري القرني مهمة التعلق على المباراة.

بجانب بث قناة بي إن سبورت 1 المباراة بين الهلال ونساجي، إضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضيه 2 بتعليق المعلق الرياضي محمد الشامسي، وقناة الكأس القطرية بتعليق سمير المعيرفي، أما على قناة بين سبورت فقد أسندت مهمة التعليق للمعلق الشهير عصام الشوالي.