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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الهلال ونساجي".. الزعيم السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

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"نتيجة مباراة الهلال ونساجي".. الزعيم السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

حيث انتهت منذ قليل أحداث مباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم السعودي بهدفين مقابل هدف.

"نتيجة مباراة الهلال ونساجي".. الزعيم السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من عاشقي فريق الهلال السعودي الذي يضم عدد كبير من المحترفين أبرزهم البرازيلي، للبحث عن نتيجة مباراة الفريق ضد نساجي مازندران بدوري أبطال آسيا التي تلعب اليوم.

مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره نساجي مازندران الإيراني مساء اليوم الإثنين الموافق 4-12-2023، وذلك في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يفتتح ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد أبوابه ليحتضن المباراة بين الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، وكانت انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

بادر بالتسجيل في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من محمد البريك على يسار منطقة الجزاء، وصلت إلى الـ 6 ياردة، قابلها ديلجادو بتسديدة داخل الشباك.

وتقدم سالم الدوسري بالهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة من عبدالله حمدان إلى الدوسري استقبلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

واستطاع محمود رحمتي أن يقليص الفارق في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية من الناحية اليمني أبعدها كوليبالي برأسيه وصلت إلى رحيمي سددها صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يعد لقاء الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا اليوم، لقاء تحصيل حاصل بعدما حقق الفريق السعودي التأهل لدور الـ 16 من البطولة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة منفرد.

وكان خرج فريق نساجي مازندران الإيراني من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث، ورغم ذلك إلا أنه يرغب في الثأر من الزعيم الذي ضرب عرينه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

ويدخل فريق الهلال السعودي بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز على غريمه التقليدي النصر السعودي بثلاثية نظيفة، في المباراة الأخيرة قبل ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منافسه النصر.

"نتيجة مباراة الهلال ونساجي".. الزعيم السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد نساجي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، نيفيز، سالم الدوسري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري، محمد القحطاني.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

وبعد الفوز رفع الهلال السعودي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما يبقى نساجي الذي خرج من دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى رؤوف خليف ومشاري القرني مهمة التعلق على المباراة.

وسيكون بث مباراة الهلال ونساجي مازندران عبر قناة بي إن سبورت 1 أيضًا، بجانب قناة أبو ظبي الرياضيه 2 بتعليق المعلق الرياضي محمد الشامسي، وقناة الكأس القطرية بتعليق سمير المعيرفي، أما على قناة بين سبورت فقد أسندت مهمة التعليق للمعلق الشهير عصام الشوالي.

"نتيجة مباراة الهلال ونساجي".. الزعيم السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

تردد قناة SSC HD 1 علي النايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة bein sports afc 1 HD علي النايل سات

التردد: 11310

استقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3