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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة الهلال السعودي".. زعيم آسيا يؤكد صحوته ويفوز على نساجي في دوري الأبطال

"نتيجة الهلال السعودي".. زعيم آسيا يؤكد صحوته ويفوز على نساجي في دوري الأبطال، يقدم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكتروني نتيجة مباراة الهلال ونساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم الإثنين.

وتتصدر مباراة الهلال ونساجي مازندران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا محركات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير الزعيم السعودي.

"نتيجة الهلال السعودي".. زعيم آسيا يؤكد صحوته ويفوز على نساجي في دوري الأبطال

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"نتيجة الهلال السعودي".. زعيم آسيا يؤكد صحوته ويفوز على نساجي في دوري الأبطال

وفي هذا السياق، يعمل موقع دوت الخليج على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يلقتى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نساجي مازندران الإيراني ضيفًا على نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يقام اللقاء على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد المباراة بين الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من محمد البريك على يسار منطقة الجزاء، وصلت إلى الـ 6 ياردة، قابلها ديلجادو بتسديدة داخل الشباك.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة من عبدالله حمدان إلى الدوسري استقبلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ونجح محمود رحمتي في تقليص الفارق في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية من الناحية اليمني أبعدها كوليبالي برأسيه وصلت إلى رحيمي سددها صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

"نتيجة الهلال السعودي".. زعيم آسيا يؤكد صحوته ويفوز على نساجي في دوري الأبطال

مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يعد هذا اللقاء بين الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا مساء اليوم، لقاء تحصيل حاصل بعدم حقق الفريق السعودي التأهل إلى دور 16 من البطولة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة منفرد.

على الناحية الأخرى، خرج فريق نساجي مازندران الإيراني من دور المجموعات، عقب احتلاله المركز الثالث، لكنه يرغب في الثأر من الزعيم الذي ضرب عرينه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

ويدخل الهلال السعودي بروح معنوية عالية، عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر السعودي بثلاثية نظيفة، في البروفه الأخيرة لختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منافسه النصر، ويتطلع لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي ضد نساجي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - صالح الشهري

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

وبعد ذلك الفوز ارتفع رصيد الهلال السعودي إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما يبقى نساجي الذي خرج من دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى رؤوف خليف ومشاري القرني مهمة التعلق على المباراة.

ويتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت 1 المباراة بين الهلال ونساجي، إضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضيه 2 بتعليق المعلق الرياضي محمد الشامسي، وقناة الكأس القطرية بتعليق سمير المعيرفي، أما على قناة بين سبورت فقد أسندت مهمة التعليق للمعلق الشهير عصام الشوالي.