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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.

سموحة يفوز على فاركو بثنائية في دوري "نايل"

سجل فادى فريد هدفى سموحة فى الدقيقتين 53، 59 بينما سجل وليد على هدف فاركو الوحيد فى الوقت الضائع من الشوط الأول.

وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى 12 نقطة ويصعد للمركز السادس بينما يتجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الخامس عشر.

وفاز فادى فريد مهاجم سموحة بلقب رجل المباراة.

