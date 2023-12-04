محمد عبد المنعم يكتفي بأداء تدريبات بدنية في مران الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام.