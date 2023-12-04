نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو وبنزيما خارج القائمة.. تعرف على الثنائي المرشح لجائزة لاعب الشهر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية لدوري روشن السعودي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي 2023.

الثنائي المرشح لجائزة لاعب الشهر في دوري روشن السعودي

وضمت القائمة ثنائي مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي، وهم اللاعب الفرنسي كيفن نكودو مهاجم نادي ضمك السعودي، والغاني بيرنارد مينساه مهاجم فريق الطائي.

وشهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين، أبرزهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ونجح الثنائي المرشح لجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن الشهر الماضي، في المساهمة بخمسة أهداف لكل لاعب.

ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، ويأتي فريق النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وجاء الأهلي السعودي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

