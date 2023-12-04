نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفوز أمام سباهان أصفهان بهدفين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي فوزا مهما على نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهم بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل صالح العمري الهدف الأول في الدقيقة 15 وحاول سباهان التعادل ولكن لم ينجح وانتهى الشوط 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات سباهان للتعادل حتى سجله بالفعل رامين راضائيان في الدقيقة 48 بتمريرة لمحمد داشنجر وسجل جوتا هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 69 وانتهت المباراة 2/1.

- ترتيب مجموعة الاتحاد وسباهان

1- الاتحاد 15 نقطة

2- سباهان أصفهان 10 نقاط

3- القوة الجوية 10 نقاط

4- أجمك دون نقاط