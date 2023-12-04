نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ا(2 - 1) التيجة النهائية لمباراة الاتحاد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سهرة كروية مثيرة، اختتم الاتحاد السعودي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بفوز مهم على نظيره سباهان أصفهان الإيراني. انتهت المواجهة بتسجيل العميد هدفين مقابل هدف واحد، في ملعب الجوهرة المشعة الذي شهد تألقًا فنيًا وإثارة طوال أطوار اللقاء.

قاد قائد النمور، أحمد حجازي، الفريق بأداء رائع بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي. استمر حجازي في الملعب حتى الدقيقة 74 قبل أن يحل محله عمر هوساوي، وقدم أداءً ملفتًا للأنظار في مركز القلب الدفاعي.

انفتحت أهداف المباراة في الدقيقة 14، حيث نجح صالح العمري في تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة، إلا أن سباهان أصفهان رد بهدف التعادل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني من توقيع رامين رضائيان.

لكن لم يكتف العميد بهذا الحد، حيث نجح البرتغالي فيليبي جوتا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، مما منح الاتحاد 3 نقاط إضافية وصعد به إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة.

بهذا الانتصار الرائع، يأمل الاتحاد في استمرار مسيرته الناجحة نحو لقب دوري أبطال آسيا. يشكر الفريق جماهيره الوفية على الدعم الكبير، ويعد بمواصلة تقديم أداء مميز في المراحل القادمة. نحن على استعداد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المملكة عالياً. #الاتحاد_نحو_القمة



