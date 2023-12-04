نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في وجود شيكابالا وأوباما.. زمالك 2007 يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على مُجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الجمهورية للناشئين.

زمالك 2007 يفوز على البنك الأهلي بثلاثية



أحرز أهداف الزمالك كل من، أحمد حسن وزياد مدحت وحسام عاشور التقي.



شهدت المباراة أداءًا مميزًا من لاعبي الزمالك الذي صنعوا عدة فرص استطاعوا من خلالها تسجيل ثلاثة أهداف ليحسم الأبيض اللقاء لصالحه.



ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرًا فنيًا، وحمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، وياسر سعد مدرب حراس مرمى، ومجدي قاصد إداريًا، ومحمد عبد الودود مخطط للأحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.



وحرص كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي ومحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين وحسين عبد اللطيف نائب رئيس القطاعات وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع على حضور اللقاء لمساندة الفريق.



وتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول في ملاعب الراحل إبراهيم يوسف وحرص على متابعة اللقاء.