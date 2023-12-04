نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

"في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي الفوز على نظيره سباهان أصفهان بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الإثنين.

ويبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة عن نتيجة مباراة الفريق ضد فريق سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

تتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وكان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

ويستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان مساء اليوم، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في المباراة مبكراً اللاعب صالح العمري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة سكنن الشباك مباشرةً.

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول باللقاء، أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة وحمد الله، قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع رامين رضائيان أن يدرك هدف التعادل لصالح العميد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية لم يستطع الميعوف التصدي لها.

وتقدم الاتحاد السعودي في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد لمسة واحدة بعدما تلقى بينية أرضية رائعة من حمد الله حولها جوتا إلى هدف في شباك الفريق الإيراني، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة عودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب دام 191 يوم، منذ يوم 27 مايو الماضي، على أثر إصابته بالرباط الصليبي.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وكانت تعد مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان اليوم الإثنين، هي مباراة في غاية الإثارة وقمة المجموعة الثالثة، فهي صراع على صدارة المجموعة والمركز الأول، من أجل تعزيز فرص التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان يدخل فريق إتحاد جدة عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة، وعلى الجانب الآخر أيضًا بيع فريق سباهان أصفهان لحصد الثلاث نقاط وضمان السيطرة على قمة المجموعة وخطف المركز الأول من الاتحاد.

"في ليلة عودة حجازي".. الاتحاد يفرض سيطرته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

التشكيل المتوقع لإتحاد جدة ضد سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا “جوتا”.

ترتيب الاتحاد وسباهان أصفهان في مجموعة دوري أبطال آسيا

وبهذا الفوز عزز الاتحاد السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، برفقه سباهان أصفهان صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وكانت تنتقل أحداث مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالإضافة إلى قناة Bein sports 3 AFC، وقناة الكأس القطرية 11، ويتولى المعلق الرياضي عامر الخوذيري مهمة التعليق على قناة بين سبورت القطرية.