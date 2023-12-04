نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد أمام سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي فوزا مهما على نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهم بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.
أهداف الاتحاد وسباهان
افتتح صالح العمري أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 15.
وسجل رامين رضائيان هدف التعادل لسباهان أصفهان في الدقيقة 48.
وعاد جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 69 ليفوز الاتحاد 2/1.
- ترتيب مجموعة الاتحاد وسباهان
1- الاتحاد 15 نقطة
2- سباهان أصفهان 10 نقاط
3- القوة الجوية 10 نقاط
4- أجمك دون نقاط