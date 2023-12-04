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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الاتحاد".. العميد يدك حصون سباهان أصفهان ويحسم قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا

"نتيجة مباراة الاتحاد".. العميد يدك حصون سباهان أصفهان ويحسم قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعدي من تحقيق الفوز على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وتزاد عمليات البحث من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة ع نتيجة الفريق ضد فريق سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا.

"نتيجة مباراة الاتحاد".. العميد يدك حصون سباهان أصفهان ويحسم قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا

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"نتيجة مباراة الاتحاد".. العميد يدك حصون سباهان أصفهان ويحسم قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا

وفي ذلك الإطار، توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وكان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يحضتن ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان مساء اليوم الإثنين، وكان انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في المباراة مبكرًا اللاعب صالح العمري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة سكنن الشباك مباشرةً.

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول باللقاء، أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة وحمد الله، قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع رامين رضائيان أن يدرك هدف التعادل لصالح العميد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية لم يستطع الميعوف التصدي لها.

وتقدم الاتحاد السعودي في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد لمسة واحدة بعدما تلقى بينية أرضية رائعة من حمد الله حولها جوتا إلى هدف في شباك الفريق الإيراني، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة عودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب دام 191 يوم، منذ يوم 27 مايو الماضي، على أثر إصابته بالرباط الصليبي.

"نتيجة مباراة الاتحاد".. العميد يدك حصون سباهان أصفهان ويحسم قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

كانت تعتبر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان مساء اليوم الإثنين، مباراة مهمة وفي غاية الإثارة وعلى رأس قمة المجموعة الثالثة، لما تعتبره صراع على صدارة المجموعة والمركز الأول، حيث يسعى كلاهما لتحصد الصدارة.

كان يدخل الاتحاد السعودي المباراة وعينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة خاصة بعد ضمان التأهل للدور الـ 16، بهدف تعويض جماهيره عن الهزيمة الكبيرة الماضية أمام الهلال السعودي بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، كان يتطلع فريق سباهان أصفهان لتحقيق الفوز حصد الثلاث نقاط وضمان السيطرة على قمة المجموعة منفرد ويحصد التأهل كمتصدر.

يذكر أن كانت ألغيت مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في لقاء الإياب، ضمن منافسات الجولة الثانية نتيجة لوجود ملصقات ومجسمات سياسية إيرانية داخل الملعب، مما أدى إلى إنسحاب اتحاد جدة من المباراة.

التشكيل المتوقع لإتحاد جدة ضد سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا "جوتا"

ترتيب الاتحاد وسباهان أصفهان في مجموعة دوري أبطال آسيا

وبعد ذلك الفوز عزز اتحاد جدة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، برفقه سباهان أصفهان صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع أحداث مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين، على مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بجانب قناة Bein sports 3 AFC، إضافة إلى قناة الكأس القطرية 11، على أن يتولى المعلق الرياضي عامر الخوذيري مهمة التعليق على قناة بين سبورت القطرية.