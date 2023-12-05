نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مصرية في قائمة المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في القارة الأفريقية عن عام 2023.

ويقام حفل جوائز الكاف الاثنين المقبل، على الأراضي المغربية.

تواجد مصري في القائمة النهائية

وشهدت القائمة النهائية للأهداف، تواجد هدف محمود كهربا لاعب الأهلي، والذي أحرزه في شباك الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

كما تواجد هدف محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، والذي أحرزه في شباك المنتخب المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

بالإضافة إلى تواجد لاعب الأهلي محمد الضاوي كريستو والذي أحرزه مع منتخب تونس الأولمبي، في شباك المنتخب الزامبي.

موعد حفل جوائز الكاف

ويقام حفل جوائز الكاف الاثنين المقبل الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي، في الثامنة مساء.

وتأتي جوائز الاحتفال متضمنة كلا من جائزة لاعب أفريقي، أفضل لاعب داخل القارة، جائزة أفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، أفضل منتخب، وأفضل فريق، ويأتي محمد صلاح من أبرز المرشحين.

وينافس على الجائزة كل من رياض محرز، وأندريه فرانك، زامبو أنجويسا، وفنسنت أبوبكر، وأشرف حكيمي، وسفيان أمرابط، وياسين بونو، ويوسف النصيري، وفيكتور أوسيمين، وساديو ماني.