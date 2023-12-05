نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي: لا توجد عروض لحسام حسن وفادي فريد مهاجم كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سامي المدير الفني لسموحة أهمية تحقيق الفوز على فاركو اليوم في الدوري وحقيقة وصول عروض لمهاجم الفريق حسام حسن.

أحمد سامي: لا توجد عروض لحسام حسن

وقال سامي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "قدمنا مباراة جيدة وأبارك لفرج عامر، بعدما حققنا فوزا مهما بعد فترة من غياب الانتصارات، لكننا قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد لكننا لم نفز بجانب تعادلنا مع الأهلي".

وكشف: "حسام حسن كان قد تعرض للإصابة في بداية الموسم لكنه عاد وبذل مجهودا كبيرا، ولا يوجد عروض رسمية له في الفترة الأخير "مجرد كلام" ويسير بشكل جيد معنا ينقصه فقط التهديف، وفادي فريد مهاجم كبير وسجل هدفين اليوم وبذل مجهودا كبيرا".

