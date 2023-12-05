نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل نادي بلدية المحلة، نظيره طلائع الجيش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة والذي جاء بقيادة الحكم محمود وفا.

ويعاون محمود وفا، كلا من أحمد بكر مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثان، بينما يتواجد محمود ناصف حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من مصطفى مدحت، ويعاونه علاء صبري.

بلدية المحلة يسعى لمواصلة النتائج الايجابية

وتعادل نادي طلائع الجيش أمام الجونة الجولة الماضية بهدف لمثله.

بينما تعادل بلدية المحلة أمام الداخلية سلبيا، وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء الغد، على استاد غزل المحلة.

ويأمل جماهير بلدية المحلة في استمرار النتائج الايجابية للفريق، بقيادة أحمد عبد الرؤوف.