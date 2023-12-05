نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طلب مفاجئ من كولر قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض كتيبة النادي الأهلي، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها في نسختها العشرين، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 وحتى 22 من ديسمبر الجاري.

ويشارك الأحمر في هذه النسخة من الدور ربع النهائي، عندما يصطدم بالفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.



- كولر يطالب الأهلي باصطحاب 25 لاعب

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":: أن توجد نية داخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاصطحاب 25 لاعبًا في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " اعتمد كولر في قراره على إمكانية حدوث أي إصابة مفاجئة، حيث أن لائحة البطولة تنص على استبدال أي لاعب مصاب بتقرير طبي، قبل أول مباراة للفريق بنحو 24 ساعة".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي قرر التوجه إلى ي المملكة العربية السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري، على أن يكون موعد التحرك الثالثة عصرًا على متن طائرة خاصة".