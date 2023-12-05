نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " إتخذ أول خطواته للتتش".. صفقة الأهلي يقرر الرحيل عن ناديه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على تلبية طلبات المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

- تطورات انتقال مروان حمدي للأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، يخطط لإنهاء فترته مع المصري البورسعيدي، للانتقال إلى الأهلي بالشتاء المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مروان حمدي اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف المصري بالتراضي خاصةً بعد أزمته الأخيرة وعرضه للبيع، من أجل الاتجاه للأهلي بالميركاتو الشتوي".

وأختتم أمير هشام: "كولر أبدى إعجابه بقدرات اللاعب بشدة وحمدي عبر عن ترحيبه ورغبته في ارتداء قميص الأهلي، ولكن يسعى لإنهاء أزمته مع ناديه قبل اتخاذ أي قرار".