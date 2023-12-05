نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق الكرة العالمية مباريات بطولة كأس ألمانيا، حيث من المنتظر أن يواجه ساربروكن الذي أطاح ببايرن ميونخ من الدور السابق نظيره آينتراخت فرانكفورت في حين سيواجه باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني نظيره بادربورن من الدرجة الثانية.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم الثلاثاء



وستقام مباريات دور الستة عشر، حيث تشهد مباراتان فقط تجمع فريقين من البوندسليجا مما يعني أن 4 فرق على الأقل من الدوري الألماني قد تتأهل إلى دور الثمانية ويعد تواجد 6 أندية فقط في دور الستة عشر هو الأقل خلال 3 عقود.



وسيواجه شتوتجارت نظيره بوروسيا دورتموند حامل اللقب 5 مرات بينما سيواجه فولفسبورج الذي أطاح بفريق لايبزيج حامل اللقب نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.



ويعتبر هومبرج هو النادي الوحيد المتواجد في ذلك الدور من الدرجة الرابعة وسيلعب مع سانت باولي متصدر ترتيب جدول الدرجة الثانية بينما يقابل هيرتا برلين نظيره هامبورج وسيقابل كايزر سلاوترن نظيره نورنبرج وماجديبورج مع فورتونا دوسلدورف.



ومن المقرر أن تقام أربع مباريات ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا اليوم، يستعرضها دوت الخليج الرياضي..



- كايزر سلاوترن ونورنبرج في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر



- ماغديبورغ وفورتونا دوسلدورف في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر



- بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورج في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر



- هومبورغ 08 وسانت باولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر