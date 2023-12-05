نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولفسبورج ضد بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم الثلاثاء في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الألمانية لمتابعة مباراة فولفسبورج وبوروسيا مونشجلادباخ وذلك ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي.



اكتسح بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بينما نجح فولفسبورج في خطف فوز ثمين من لايبزيج بهدف نظيف في نفس الجولة.



موعد مباراة فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا



من المقرر أن تقام مباراة فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على إستاد بوروسيا بارك معقل بوروسيا مونشنغلادباخ وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.