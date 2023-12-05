نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس الثلاثي المعروف".. فيوتشر يفاجئ الأهلي بضم هذا النجم للموافقة على رحيل عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، من حسم أول الصفقات الشتوية المنتظرة خلال انتقالات يناير القادمة، بعد توصية من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر لتدعيم بعض المراكز التي تعاني داخل القلعة الحمراء.

ويسعى كولر، لتجديد بعض الدماء داخل الفريق في بعض المراكز، خاصة مع اقتراب خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في المملكة العربية السعودية.

- طاهر على رادار فيوتشر

وصرح الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة الحياة:" توجد مفاوضات رسمية في الوقت الحالي من جانب النادي الأهلي للتوقيع مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكد كريم حسن شحاتة عبر برنامج كورة كل يوم:" أن توجد رغبة واتجاه داخل مسؤولي نادي مودرن فيوتشر لضم طاهر محمد طاهر ضمن صفقة عمر كمال".

واختتم:" أن إدارة نادي مودرن فيوتشر لديهم تعجل في إنهاء هذه الصفقة، عن طريق ضم طاهر محمد طاهر مقابل انتقال عمر كمال للأهلي وحصولهم على مقابل مادي".