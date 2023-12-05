نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضد استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبة مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي المباراة المرتقبة بين نادي النصر السعودي ضد استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبة؟

تذاع أحداث مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، وقناة SSC السعودية، والكأس 11 والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا.

اليكم ترد beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد beIN SPORTS يفتح على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

موقف الفريقين من ترتيب الخامسة؟

يحتل نادي النصر المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يأتي نادي استقلال دوشنبة في المركز الرابع برصيد نقطتين في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.