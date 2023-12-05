نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة جديدة في مصير فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة جديدة بشأن مصير أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك رامي طوبة فتوح وفتوح بيحاول يجس نبض جمهور الزمالك وإدارته باللي بيعمله سواء ستوري أو غيره".

وتابع: "الزمالك اول لما حس ان فتوح بايع رمى طوبته وصناع القرار مش ممكن يتأثروا بستوري أو غيره".

كما تحدث ميدو عن حقيقة ما تردد حول تدخله مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لحل أزمة أحمد فتوح في الزمالك.

وقال: "هناك صحيفة خارجية كتبت أنني تدخلت مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك أقسم بالله هذا لم يحدث".

واختتم: "لو في إيدي القرار فتوح يمشي من الزمالك ولم أتدخل مطلقًا في أزمة فتوح مع النادي".