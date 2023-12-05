نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل فيتوريا بعد تصريحات إيهاب الكومي المثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق عن رد فعل روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد تصريحات إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

رد فعل فيتوريا بعد تصريحات إيهاب الكومي المثيرة

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتوريا كان حزين في الأسبوع الماضي، بسبب تصريحات لإيهاب الكومي".

وتابع: "الكومي قال خبرًا تسبب في أزمة بين فيتوريا وجمهور الأهلي، حيث قال إن البرتغالي تدخل لحل أزمة القيد في الزمالك".

وتابع: "لا يصح لعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة أن يفشي أخبار بهذا الشكل، يجب أن يكون متحدث رسمي لاتحاد الكرة، وألا يكون هناك تصريحات يومية من الأعضاء".

وأضاف: "هناك أعضاء متعطشين للتحدث في وسائل الإعلام، أما النجوم مثل بركات وحازم إمام لا يفعلا ذلك".

وأتم: "طالبت مجلس إدارة اتحاد الكرة منذ البداية أن يتم الالتزام بالصمت، إلا أنه لم يتم العمل بذلك".