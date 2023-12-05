نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يتم دراسة قرار تعديل موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك.

تعديل موعد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وأشار ميدو إلى أن هناك اقتراح لتعديل الموعد المقرر له في شهر مارس المقبل وفقًا لتصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في اقتراح بيطبخ إن نهائي كأس مصر هيبقى يوم 2 أو 3 يناير بعد السوبر اللي هيقام في أبو ظبي".

وكان نادي الزمالك قد نجح في تخطى عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بينما تأهل الأهلي بعد أن نجح في عبور عقبة إنبي.