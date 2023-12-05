موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الاستعدادات لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة للمباراة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الشياطين الحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.