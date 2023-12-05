نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة هامة ومرتقبة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية أمس الخميس، على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، التزم بعدها اللاعبون بمعسكر مغلق حتى موعد المباراة.

شدد إيهاب جلال خلال المران على ضرورة التركيز، وحسم نقاط المباراة الثلاث لتعديل وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد تراجع نتائج الفريق منذ انطلاق منافسات المسابقة المحلية.

وخسر الإسماعيلي خلال آخر مواجهاته في الدوري أمام نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، حققها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة خلال 5 مباريات، سجل مهاجمو الإسماعيلي 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدف.

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة وضمت كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم - كمال السيد.

الدفاع: محمد نصر - محمد عمار - إياد العسقلاني - محمد دسوقى - حمدى النقاز - أحمد محسن - كريم عرفات - عبد الله محمد.

الوسط: عبد الرحمن مجدى - صالح جمعة - نادر فرج - مروان حمدى - محمد حسن - محمد مخلوف - عماد حمدى - محمد بيومي - عمر الساعى - محمد عبد السميع - عمرو السعيد.

الهجوم: ياو أنور - باسم مرسى.

فيما ويغيب عن الإسماعيلى كلا من محمد فوزى، محمد هاشم، محمود الشبراوي، عصام صبحى، أبو بكر حمزة، عبد الله السعيد، محمد وجدى، بشار أشرف، حسن صابر.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 5-12-2023، والتي يستضيفها ملعب استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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