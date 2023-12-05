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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.