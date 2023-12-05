نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2023، في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا؟

باختاكور ضد الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أهلي ضد العين

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

دوشنبه ضد النصر

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

برسبوليس ضد الدحيل

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC الرياضية، كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

اليكم ترد beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد beIN SPORTS يفتح على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.