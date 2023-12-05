نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مع نظيره فريق البنك الأهلي؛ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

حيث يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 4 نقاط، ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الإسماعيلي ضد نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي (H).