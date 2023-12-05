نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. 3 أسباب وراء التضيحة بمهاجم المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مالاسيل كولر يستقر على ملامح قائمة المونديال



استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين داخل قائمة القلعة الحمراء النهائية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام هذا العام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وظهرت مفاجأت مدوية داخل قائمة الفريق، بعد استبعاد المهاجم صلاح محسن، في ظل وجود أزمة كبيرة داخل الأهلي في هذا المركز.

وتنطلق أحداث مونديال الأندية في نسخته العشرين، قي الفترة من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

- أسباب استبعاد صلاح محسن من المشاركة في مونديال الأندية

واعتمد كولر في قراره على بعض الأسباب لاستبعاد اللاعب من قائمة الفريق، جاء أولها تراجع مستواه الفني والتهديفي بشكل واضح، وذلك ظهر في مشاركاته الأخيرة مع الأهلي.

كما فضل المدرب السويسري، تواجد خالد عبد الفتاح للاستعانة بخدماته في خط الدفاع، بعد موجة الإصابات التي تضرب القلعة الحمراء، وأخرهم عبد المنعم وياسر إبراهيم.

كما يرغب مدرب الأهلي، في تواجد الفرنسي أنتوني موديست، في كأس العالم للأندية، خاصة وأن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي قاسي للعودة إلى مستواه الفني والبدني المعروف.

- قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.