نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مارسيل كولر بمهاجم واحد لماذا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي، في الشهر الجاري انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في العام الحالي، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ويبدأ أحداث مونديال الأندية المنتظر في الفترة من 12 وحتى 22 مش شهر ديسمبر الجاري، في نسخة البطولة رقم 20.

- قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وأثارت قائمة الأهلي تساؤلات الجميع، بعد استبعاد المهاجم صلاح محسن والجناح أحمد عبد القادر من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

وجاءت قائمة الأهلي تتضمن كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

- كهربا يغرد وحيدا في هجوم الأهلي

وتسببت قائمة الفريق في قلق البعض خاصة بعد النظر إلى مركز المهاجم في قائمة الأهلي، والتي أصبحت بنسبة كبيرة لا تتضمن سوى محمود عبد المنعم كهربا، بعد استبعاد صلاح محسن من رحلة الفارس الأحمر.

كما لم يصبح الفرنسي أنتوني موديست، جاهزا بالشكل المطلوب حتى الآن، في ظل غيابه الأخير عن المباريات بسبب إصابته بالعضلة الضامة، ليصبح كهربا وحيدا في هذا المركز حتى الآن.

ويعتمد كولر في الفترة الأخيرة، على إمكانية الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تا، في مركز رأس الحربة الصريح، والاستفادة من سرعته الكبيرة ومهارته الفنية.