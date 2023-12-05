نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سبب الاطاحة بقناص الأهلي من قائمة المونديال وبرشلونة يفكر في بيع ليفاندوفسكي والخطيب يرد على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. 3 أسباب وراء التضيحة بمهاجم المارد الأحمر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين داخل قائمة القلعة الحمراء النهائية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام هذا العام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وظهرت مفاجأت مدوية داخل قائمة الفريق، بعد استبعاد المهاجم صلاح محسن، في ظل وجود أزمة كبيرة داخل الأهلي في هذا المركز.

وتنطلق أحداث مونديال الأندية في نسخته العشرين، قي الفترة من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

- أسباب استبعاد صلاح محسن من المشاركة في مونديال الأندية

واعتمد كولر في قراره على بعض الأسباب لاستبعاد اللاعب من قائمة الفريق، جاء أولها تراجع مستواه الفني والتهديفي بشكل واضح، وذلك ظهر في مشاركاته الأخيرة مع الأهلي.

كما فضل المدرب السويسري، تواجد خالد عبد الفتاح للاستعانة بخدماته في خط الدفاع، بعد موجة الإصابات التي تضرب القلعة الحمراء، وأخرهم عبد المنعم وياسر إبراهيم.

كما يرغب مدرب الأهلي، في تواجد الفرنسي أنتوني موديست، في كأس العالم للأندية، خاصة وأن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي قاسي للعودة إلى مستواه الفني والبدني المعروف.

- قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

مفاجأة مدوية.. برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع

يُفكر مجلس إدارة نادي برشلونة حاليًا في دراسة إمكانية عرض مهاجم الفريق، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة في صيف عام 2022، بعد انتقاله من نادي بايرن ميونخ مقابل 40 مليون يورو، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف عام 2026.

وفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يتم التفكير في فرص بيع ليفاندوفسكي خلال الصيف المقبل، في حال ورود عروض جادة، خاصة مع تراجع أداء اللاعب بشكل عام في الموسم الحالي.

وأشار البرنامج إلى أن ليفاندوفسكي يمر بفترة صعبة الآن في مسيرته مع برشلونة، حيث يواجه انتقادات حادة بسبب أدائه. ويظهر القلق من جانب إدارة النادي بسبب تراجع مستوى اللاعب، خاصة بعد الأداء الضعيف في المباراة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد (1-0 لصالح برشلونة).

يجدر بالذكر أن ليفاندوفسكي لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات، وقد سجل هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة.

وقد انخفض معدل تسجيل الأهداف لديه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة حتى الآن، بمتوسط هدف كل 166 دقيقة. في المقابل، سجل 41 هدفًا في 63 مباراة خلال الموسم السابق، بمتوسط هدف كل 120 دقيقة.

محمود الخطيب يرد على بيراميدز بقرار ناري بسبب مخالفة اللوائح

تدرس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، قرارًا ضد نادي بيراميدز بسبب بلاغ من محمد الشيبي لاعب الفريق السماوي، بعد مثول حسين الشحات لاعب المارد الأحمر للتحقيق في النيابة العامة.

وكان الشحات قد دخل في مشادة مع الشيبي أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، وقرر الأخير التقدم بالشكوى للقضاء ضد لاعب القلعة الحمراء، قبل أن يتم استدعاء حسين الشحات أمس للتحقيق معه وإخلاء سبيله دون ضمانات.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن إدارة الأهلي تدرس التقدم بشكوى ضد نادي بيراميدز للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد مخالفة اللوائح بلجوء الشيبي للقضاء ضد حسين الشحات.

وأضاف، أن اللائحة تنص على أن أي مشاجرة بين لاعبين داخل الميدان من يفضل ويعاقب فيها هو اتحاد الكرة، موضحًا أن هذا من شأن لجنة الانضباط.

كما أوضح، أن بيراميدز سيصبح مهدد بتجميد نشاطه حال تقدم الأهلي بشكوى للفيفا، وهذا أمر يُناقش حاليا داخل إدارة القلعة الحمراء ومنتظر حدوثه خلال الساعات القادمة، إذا استمرت إدارة الفريق الأزرق في هذا الملف.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة الإفريقية.