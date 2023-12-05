قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023.. هل يضم فيتوريا أحمد فتوح رغم الإيقاف؟

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أحمد جودة - القاهرة -

حالة من الجدل تسيطر على الجماهير المصرية قبل إعلان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، بسبب أكثر من لاعب على رأسهم أحمد فتوح لاعب الزمالك.



هل يضم فيتوريا أحمد فتوح لقائمة كأس الأمم؟

علم "دوت الخليج الرياضي" أن البرتغالي فيتوريا يرغب في ضم لاعب الزمالك لقائمة منتخب مصر، نظرًا لخبراته الدولية واقتناعه الفني بقدرات اللاعب، وذلك على الرغم من قرار نادي الزمالك بإيقاف فتوح.

ومن المنتظر انضمام فتوح لاعب الزمالك لقائمة منتخب مصر، في حال استمرار خوضه التدريبات المنفردة في ظل العقوبة الموقعة عليه.

وسيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، خلال الفترة المقبلة وهي التي سيتواجد بها فتوح خاصةً أنها ستضم 55 لاعبًا.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية القادمة عقب احتلاله صادرة المجموعة في التصفيات.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية القادمة.

موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية القادمة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في شهر يناير من العام القادم في كوت ديفوار بمشاركة منتخب مصر