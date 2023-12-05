قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. 3 حراس مرمى اختارهم مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة المارد الأحمر، التي تخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، والذي تستضيفه ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتنطلق أحداث مونديال الأندية 2023، في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

- كولر يختار 3 حراس في مونديال الأندية

وحرص كولر على الاتجاه إلى السعودية بقائمة تضم 3 حراسة مرمى أختارهم بعناية ومراقبة في المباريات الأخيرة، حيث ضم كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

حيث تضمنت قائمة الأهلي الآتي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

وتستعد كتيبة كولر، لخوض ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب.

