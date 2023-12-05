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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن ظهور بعض الأصوات داخل إدارة الأهلي ولجنة الكرة تطالب بعدم الدخول في مفاوضات مع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أنه مازالت هناك حالة من التردد داخل الأهلي حول الصفقة بسبب التخوف من سلوكيات اللاعب إضافة إلى تخوفهم من تكوين "شلالية" داخل غرفة خلع الملابس خاصة وأنه صديق مقرب لعدد معين من اللاعبين.

أحمد فتوح يثير الجدل في الأهلي.. تفاصيل



وأكمل شبانة، بأن حالة التردد الموجودة داخل إدارة النادي جعلت اللاعب يبدأ في فتح خطوط للعودة للزمالك عن طريق مغازلة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة حل أزمته مع إدارة الزمالك خوفا من التجميد وحتى لا يتم تعقيد مسألة إحترافه إذا وصلته أي عقود خارجية.



وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

