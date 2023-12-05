روي فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض مباراة ودية قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلي كأس الأمم الإفريقية عقب تصدره للمجموعة في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها في شهر يناير من العام القادم.

