الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: البايرن يريد نجم إسبانيا.. آس: بيلينجهام الفتى الذهبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: البايرن يريد نجم إسبانيا.. آس: بيلينجهام الفتى الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 بيلد

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سيأتي في الشتاء؟.. البايرن يريد نجم اسبانيا

آس

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بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي " الفضل كله يعود إلى انشيلوتي "
جواو فيليكس على نار هادئة
هدف ​كارفخال​ العودة قبل كأس السوبر

 ذا صن

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عقد تلفزيوني ضخم سيخض البريمييرليح بشكل ايجابي وسكاي تحصل على عدد مباريات اكبر ولا يوجد محتكر واحد

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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