نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك | شوبير يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الأيام الماضية وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك ورمضان صبحي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

شوبير يكشف حقيقة ضم الزمالك لرمضان صبحي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الاعلامي احمد شوبير قد خرج في تصريحات إذاعية لكشف حقيقة دخول الزمالك على خط المفاوضات لضم رمضان صبحي.

وعبر اثير أون تايم اف ام قال أحمد شوبير أن جميع الأنباء التي ربطت الزمالك بالحصول على توقيع رمضان صبحي عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.

وأضاف:" شوبير: كلام كتير اتقال عن رحيل رمضان صبحي لنادي الزمالك، كلام مؤكد مني، رمضان باق في بيراميدز ولن يرحل عن الفريق سواء لنادي الزمالك أو غيره".

وأنهى: رمضان صبحي عقده مستمر مع فريق نادي بيراميدز حتى 2025 ولا صحة لما يقال بشأن رحيله».