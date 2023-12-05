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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة بأن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، أصبحت أكثر إنفتاحا على مسألة بيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن إدارة النادي وضعت شرطا ماليا للموافقة على بيع اللاعب بأن لا يقل العرض المقدم خمسة ملايين دولار إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى كنسب المشاركة والفوز بالبطولات ونسبة اعادة البيع.

عاجل.. محمود الخطيب يصدم الجميع ويوافق على رحيل أهم لاعب في الأهلي



وأكمل شبانة، بأن إدارا الكرة ترى في اللاعب الصاعد معتز محمد البديل الأمثل لتعويض عبد المنعم خلال السنوات القادمة بعد تجهيزه للعب مع الفريق الأول



وأتم شبانة، بأن باب التمديد لعبد المنعم مازال مفتوحا ايضا ولكن بشرط عدم الإخلال بسقف الرواتب الذي يضعه النادي حتى لا يحدث أي خلل داخل غرفة خلع الملابس بين اللاعبين.

