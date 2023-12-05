نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة الزمالك لتجهيز المصابين استعدادًا للمباريات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تجهيز اللاعبين المصابين استعدادًا للمباريات القادمة.

وهما محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة للمباريات القادمة لنادي الزمالك.

يحتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك والإتحاد السكندري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد السلام.

