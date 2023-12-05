نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد صفقة جديدة داخل الكامب نو.. الخيانة تدق أبواب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العديد من الأهداف الهامة في الفترة الحالية، على طاولة المفاوضات تمهيدا لبحث إمكانية التعاقد معهم، خلال الموسم الحالي، سواء في يناير أو انتقالات الصيف القادم.

ودخل أحد نجوم نادي برشلونة، عن طريق الوكلاء، قائمة اللاعبين المعروضين على إدارة الريال لضمهم هذا الموسم.

- ريال مدريد يراقب كانسيلو

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن خورخي مينديز، وكيل الأعمال البرتغالي، قام بعرض جواو كانسيلو على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لضمه هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، خورخي مينديز يعرف الوضع جيدا داخل برشلونة من الناحية المادية، وأنه شوف يجد صعوبة في حسم صفقة اللاعب نهائيا من فريقه مانشستر سيتي الصيف القادم.

وواصلت، البارسا لن يتمكن من سداد 30 مليون يورو لضم كانسيلو نهائيا، والسيتي لن يمانع رحيل اللاعب إلى مدريد، ما دام سيدفع قيمة اللاعب المطلوبة.

