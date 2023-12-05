الرياضة

قبل مواجهة الأحمر.. مدرب شباب بلوزداد يتحدى الأهلي: "سنحقق نتيجة إيجابية بالقاهرة"

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أحمد جودة - القاهرة - علق ماركوس باكيتا، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على المواجهة المرتقبة والصعبة أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق أحداث تلك المواجهة، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا 2023، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

- مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الأهلي

وصرح باكيتا:" لدينا حالة إرهاق كبيرة بين اللاعبين، بسبب السفر الطويل خاصة أننا خضتا رحلة صعبة في غانا مؤخرا، ولكن الجميع واعي لحجم المسؤولية الملقاه علينا".

وتابع:" نستعد جسدا وتركيز كبير لمواجهة الأهلي القادمة، ورغم الغيابات والإصابات سنحقق نتيجة إيجابية خارج ملعبنا أمام الأهلي".

وأختتم:" بالطبع نأمل في التأهل من دور المجموعات، وكل شئ له حسابات خاصة ولكن نقوم بعملنا جيدا'.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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